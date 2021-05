[아시아경제 황준호 기자] ▶김명순씨 별세, 박경종 한국투자신탁운용 컴플라이언스실장, 박경환 로옴코리아 계장 모친상=5일 충북 영동병원장례식장. 발인 7일 오전 7시30분. 043-743-4499.

