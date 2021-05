[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 2,500 등락률 +1.58% 거래량 47,080 전일가 158,500 2021.05.06 15:30 장마감 관련기사 BGF리테일, 1분기 영업이익 216억원…전년比 16.8%↑CU, 몽골에 전기방식 '친환경·고효율 게르' 짓는다BGF리테일 "전남 특산물 500억 구매해 편의점 밥상 차린다" close 은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 216억원으로 전년동기대비 16.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다.

매출은 1조5012억원으로 전년동기대비 7.8% 증가했다. 순이익은 159억원으로 32.5% 늘었다.

BGF리테일은 “코로나19로 인한 소비 패러다임 변화에 가성비 상품 출시, 편의점 장보기 프로모션 등으로 발 빠르게 대응해 가정간편식(HMR)과 주류 카테고리 매출이 대폭 증가했다”고 설명했다.

BGF리테일은 “최근 정상 등교와 관광지 등의 운영 상황 호전, 판관비 개선, 상품 구성비 개선 등 노력도 실적 개선에 영향을 줬다”며 “생활거점으로서의 역할이 두드러지면서 주택가를 중심으로 점포수 증가와 매출 신장이 지속되고 있다”고 밝혔다.

