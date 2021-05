현대엔지니어링, 팜에이트와 ‘미래 건설·스마트팜 상호협력’ MOU 체결

국내 최대 규모 스마트팜 보유한 ‘팜에이트’와 스마트팜 관련 신규 사업모델 개발 협력

스마트팜 시장, 세계적으로 연평균 16% 성장 예상되는 신사업 분야로 각광

스마트팜 기술 적용한 특화상품 개발로 상품 경쟁력 제고 기대

[아시아경제 조강욱 기자] 현대엔지니어링은 6일 국내 최대 규모의 스마트팜을 보유한 ‘팜에이트’와 ‘미래 건설·스마트팜 상호협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 현대엔지니어링의 김창학 대표, 황헌규 건축사업본부장를 비롯해 강대현 팜에이트 대표 등 관계자들이 참석해 스마트팜 기술 및 활용방안과 관련된 다양한 향후 협력 방안들을 협의했다.

스마트팜이란 IoT(사물인터넷), 빅데이터, 인공지능 등 정보통신기술(ICT) 기술을 이용해 농작물·가축 등의 생육 환경을 적정하게 유지·관리하고 원격 자동관리하는 차세대 농업 시스템을 말한다. 과학기술일자리진흥원에 따르면 국내 스마트팜 관련 시장 규모는 내년 약 6조원에 이를 전망이며, 세계적으로는 2023년까지 약 4610억달러, 원화 약 520조원 규모까지 성장할 것으로 추산되고 있어, 스마트팜 기술은 성장 가능성이 매우 높은 산업분야로 각광받고 있다.

현대엔지니어링은 이번 협약을 통해 건설업과 스마트팜 기술을 연계한 신규 사업모델 개발과 활용방안 수립에 대해서 협력하게 된다. 현대엔지니어링의 주거상품에 스마트팜의 친환경성을 더해 입주민 만족도를 극대화할 수 있는 특화상품을 개발함으로써 상품 경쟁력을 강화하고 더 나아가서는 건설업과 스마트팜 기술의 응용을 통한 시너지 방안을 마련한다는 계획이다.

현대엔지니어링 관계자는 "국내 스마트팜 기술 분야의 선두주자인 팜에이트와의 상호협력을 통해 더욱 친환경적이고 쾌적한 주거공간을 고객에게 공급할 수 있을 것으로 기대된다"며, "앞으로도 다양한 신사업 분야로의 적극적인 진출을 통해 지속가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.

