진주시, 삼성 ‘이건희 미술관’ 유치 적극 추진

진주는 삼성 창업주가 다닌 초등학교 소재지 이자 기업가 정신의 수도



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 고(故) 이건희 회장이 기증한 2만3000여 점에 달하는 미술 소장품을 전시할 공간, 일명 ‘이건희 미술관’ 유치전에 진주시도 뛰어들었다.

문재인 대통령은 이 회장의 미술품 기증과 관련, “기증한 정신을 잘 살려서 국민이 좋은 작품들을 감상할 수 있도록 별도의 전시실을 마련하거나 특별관을 설치하는 방안 등을 검토하라”고 지시했다.

문화체육관광부도 기증 미술품 전시를 위한 별도의 미술관·박물관·수장고 건립 등을 추진하고 있는 것으로 알려졌다.

이에 지방자치단체를 중심으로 미술관 유치전이 벌어지고 있는 가운데 일명 ‘이건희 미술관’은 대한민국 문화 발전을 위한 고인의 유지를 살리고, 문화예술의 균형발전 차원에서 남부권, 그중에서도 영호남을 아우르는 지역에 건립돼야 한다는 게 여론이다.

진주는 지리적으로 영호남의 중간에 위치해 접근성이 좋고 부산, 울산, 대구, 광주, 전주 등 남부권 대도시권에서 1~2시간 만에 올 수 있어 ‘이건희 미술관’이 자리 잡기에 가장 적합한 곳이라는 것이 시의 설명이다.

시는 2018년 7월 한국경영학회로부터 ‘대한민국 기업가 정신의 수도’로 지정돼 선포식을 하기도 했다.

특히 시 지수면은 기증자인 이 회장의 선친이자 삼성그룹의 창업주인 故 이병철 회장이 유년 시절 다녔던 지수초등학교가 소재한 곳으로 이 회장과도 인연이 깊은 곳이다.

조규일 진주시장은 “우리나라는 문화예술시설이 수도권과 대도시 편중돼있다. 문화 혜택에서 소외된 지방에도 새로운 문화시설을 설치해 많은 국민이 문화예술을 누리는 문화 민주주의를 실천해 달라는 게 기증자의 진정한 뜻이다”고 말했다.

이어 “남부권의 중심이며 영호남권에서 쉽게 접근할 수 있어 많은 사람이 문화 혜택을 누릴 수 있으며, 기증자인 이 회장의 기업가 정신을 승화시키고 유지를 실천할 수 있는 곳이 진주”라며 국립현대미술관 진무관과 연계한 ‘이건희 미술관’의 진주 유치에 강한 의지를 나타냈다.

한편 진주는 ‘색채 화의 거장, 한국의 피카소’란 별칭을 가진 박생광 화백과 ‘동녘의 여대사’로 프랑스 화단에 명성을 알린 이성자 화백 등 한국 현대 미술사에 큰 획을 그은 걸출한 작가를 배출한 곳이다.

