광주상의, 11일 전자입찰·다수공급자계약 실무교육 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주상공회의소는 광주광역시와 공동으로 오는 11일 오후 1시 30분부터 광주상의 3강의실에서 2021년도 제1차 전자입찰 및 다수공급자계약 실무교육을 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 교육은 전자입찰 과정에 대한 이해를 바탕으로 지역기업들의 낙찰률을 높이고, 열악한 마케팅기반 및 정보 부족으로 판로에 어려움을 겪고 있는 중소기업의 공공 조달시장 진입을 지원하기 위해 마련됐다.

전자입찰 실무교육은 ?입찰용어 및 계약방식의 이해 ?공인인증서, 신용평가 확인서 발급 ?투찰금액 산정 및 적격심사 점수산출 및 유의사항 순으로 진행되며, 다수공급자계약 실무교육은 ?다수공급자계약 개요 및 업무처리 진행절차 ?문서작성 및 다수공급자계약 특수사항 ?다수공급자계약 컨설팅 지원사업 안내 순으로 진행된다.

한편 광주상의는 지난 11년간 중소기업 맞춤형 입찰정보 제공사업 및 다수공급자계약 지원사업을 통해 6000여 개 기업에 약 1조 원 규모의 낙찰을 지원해 관련 기업의 매출 증대에 크게 기여하고 있다.

교육 참가신청은 광주상의 맞춤형 입찰정보 서비스 홈페이지를 통해 온라인으로 신청 가능하며 광주상의 협력사업본부로 문의하면 된다.

