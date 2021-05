신세계사이먼, 'SSG닷컴 프리미엄 아울렛관' 2주년 프로모션

100여개 브랜드로 시작해 2년 만에 200여개 브랜드 입점

16일(일)까지 브랜드별 최초 정상가 대비 30~80% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 신세계사이먼은 신세계그룹 통합 온라인 쇼핑몰 'SSG닷컴'의 '프리미엄 아울렛관' 오픈 2주년을 기념해 오는 16일까지 특별 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

'SSG닷컴 프리미엄 아울렛관'은 2019년 5월 론칭했다. 오픈 당시 100여개 브랜드로 시작 했지만 2년 동안 200여개 브랜드가 입점하며 2배 이상 성장했다.

'SSG닷컴 프리미엄 아울렛관'에는 해외 럭셔리, 컨템포러리, 패션잡화, 키즈, 스포츠, 리빙 등 다양한 카테고리 브랜드가 입점해 있다.

이번 행사는 16일까지 2주간 진행되며 3일부터 9일까지 각 카테고리를 대표하는 10개 브랜드의 상품을 최초 정상가 대비 30~80%를 할인하는 '2주년 톱 10 브랜즈'를 진행한다. 아디다스, 내셔널지오그래픽, 온앤온, 올젠, 아쉬, 게스 키즈, 테팔 등이 각 카테코리를 대표해 참여한다(일부상품 할인 제외).

10일부터 16일까지는 각 카테고리 별 '원데이 프로모션'을 진행한다. '월요일 여성 패션'을 시작으로 '화요일 슈즈·잡화', '수요일 해외명품', '목요일 스포츠·아웃도어', '금요일 키즈', '토요일 남성·캐주얼', '일요일 리빙' 카테고리의 브랜드가 참여하는 '원데이 초특가', '한정수량 딜(Deal)' 등 특별 프로모션도 진행한다.

행사 기간 동안에는 최대 10% 즉시할인 쿠폰을 지급하고 있으며 신한카드로 10만원 이상 구매 고객에는 최대 10% 추가 할인을 받을 수 있다(일부 상품 제외).

신세계사이먼 관계자는 "SSG닷컴 프리미엄 아울렛관은 입점 브랜드 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장을 거듭해 왔다"며 "2주년을 기념해 고객들에게 더 많은 혜택을 제공하고자 프로모션을 준비했다"고 말했다.

