경기소방본부, 주상복합 등 707곳 '소방시설 차단행위' 집중 단속

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 도내 주상복합과 아파트, 물류창고 등을 대상으로 소방시설 차단행위 집중 단속을 벌인다.

경기소방본부는 이달 1일부터 오는 7월2일까지 도내 주상복합 148곳, 아파트 291곳, 물류창고 268곳 등 총 707곳을 대상으로 소방시설 차단행위 기획단속에 나선다고 2일 밝혔다.

주요 단속 사항은 ▲소화펌프 밸브를 차단해 소화수가 방수되지 않게 한 경우 ▲수신반 등을 임의 조작해 자동으로 소방시설 작동이 되지 않는 경우 ▲동력감시제어반 또는 비상전원을 차단해 소방시설 작동 불능 상태로 방치 등이다.

경기소방본부는 피난 방화시설 폐쇄 및 훼손, 불법 주정차 행위 등도 단속한다.

경기소방본부는 이번 단속을 위해 본부와 북부본부, 소방서 등 38개조 146명의 소방특별사법경찰관과 패트롤 단속반을 투입한다.

임정호 경기소방본부 재난예방과장은 "최근 소방시설 차단행위로 인한 대형화재가 잇따르는 추세여서 기획단속을 벌이기로 했다"며 "소방시설 차단행위는 화재를 키우는 그야말로 자살행위"라고 지적했다.

한편 지난해 7월 5명의 목숨을 앗아간 용인 물류센터 화재는 소방시설 차단행위로 불이 확대된 것으로 조사됐다. 같은 달 용인에서 발생해 차량 20대를 태운 아파트 지하주차장 화재도 수신반을 임의로 조작하면서 소방시설이 제대로 작동되지 않아 화재를 키운 것으로 드러났다.

