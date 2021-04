NS홈쇼핑, 고창군과 '농특산물 판로확대’ 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 고창군과 '농특산물 판로확대'를 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 NS홈쇼핑과 고창군은 우수 농특산물 발굴 및 홍보, TV홈쇼핑을 통한 판로 개척과 마케팅 활성화, 제철 농특산물의 공동 판로 지원, NS몰에 고창군 농특산물 브랜드관 설치·운영 등을 추진해 나갈 예정이다.

NS홈쇼핑은 복분자 민물장어구이와 황토 꿀고구마 등 고창의 농특산품을 성공적으로 판매한 경험이 있는 만큼 업무협약을 통해 고창의 우수한 농특산물을 소비자에게 소개할 기회가 늘어날 것으로 기대하고 있다.

조항목 NS홈쇼핑 공동대표이사는 “농특산품의 통합브랜드와 판로확대를 위한 고창군의 열정을 응원한다"며 "이번 업무협약이 지자체와 유통사의 상생협력 우수사례가 되도록 역량과 경험을 백분 활용해 지원하겠다"고 말했다.

