굿네이버스, 전남아동복지협회와 후원 물품 전달식 진행

일동제약, 전남지역 내 취약계층에 1900만 원 상당의 ‘아로나민 케어 시리즈’ 영양제 후원

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 광주전남지역본부(본부장 배준열)는 일동제약(대표 윤웅섭)의 후원으로, 전남아동복지협회(협회장 김미자)에 취약계층의 건강지원을 위한 1900만 원 상당의 후원 물품을 전달했다고 14일 밝혔다.

이번 전달식은 배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장, 김종분 전라남도 여성가족정책관, 이미영 목포시 여성가족과장, 김미자 전남아동복지협회장, 임광묵 전남서부권아동보호전문기관장, 유기용 전남중부권아동보호전문기관장, 강성규 전남북부권아동보호전문기관장이 참석한 가운데 진행됐다.

전달된 후원 물품은 전남아동복지협회를 통해 지역 내 아동복지시설 내 건강 돌봄이 필요한 취약계층에 지원될 예정이다.

후원 물품은 일동제약에서 기부한 영양제로, 만성질환 등 특정 상태에서 부족하기 쉬운 영양소를 위주로 설계한 맞춤 영양제이다. 아로나민케어 리피정, 아로나민케어 에이치티정, 아로나민케어 콤플렉스정으로 구성돼 건강관리가 필요한 취약계층을 위해 마련됐다.

배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장은 “지역사회 내 취약계층을 위한 맞춤형 영양제를 지원할 수 있어서 기쁘다”며, “앞으로도 지역사회에 선한 영향력이 확산할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김종분 전라남도 여성가족정책관은 “이번 지원이 코로나로 지친 취약계층의 건강을 어루만져줄 수 있는 계기가 된 것 같다”며“아이들이 건강하게 성장할 수 있는 행복한 전남을 만들기 위해 노력하겠다”고 전했다.

한편, 일동제약은 경쟁력 있는 대한민국 대표 제약기업으로, ‘인류의 건강과 행복한 삶에 기여하는 초일류 기업’이라는 기업이념을 바탕으로 더불어 살아가는 아름다운 세상을 만들기 위한 다양한 사회공헌활동을 활발히 진행하고 있다.

굿네이버스 광주전남지역본부는 정부, 지자체 및 기업들과 협력해 지역사회 내 다양한 문제를 해결하고 아동 권리 증진을 도모하는 데 앞장서고 있다.

