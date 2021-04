[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주지역 롯데마트(상무,수완,첨단,월드컵)가 창립 23주년을 기념하고 제철 채소 판매 활성화를 위해 오는 14일까지 ‘순창 GAP 참두릅’을 판매한다. 참두릅 최대 산지인 전북 순창 참두릅은 GAP인증을 받은 엄선된 상품으로 봄철 입맛을 돋우는 데 도움을 준다

