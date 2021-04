영광작은영화관, 코로나19 방역수칙 기준 ‘강화’

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 전국적으로 코로나19 4차 유행 가능성이 높아지고 확진자가 잇따라 발생함에 따라 영광작은영화관에 대해 방역수칙 기준을 강화한다고 9일 밝혔다.

영광작은영화관은 발열체크, 손소독, 방문자 등록부 작성, 상영관내 한자리 띄어 앉기, 음식물 섭취 금지 등 기존 방역지침 준수 외에 추가로 1일 1회 이상 방역작업을 실시해 코로나19로부터 안전한 영화 관람환경을 조성하기로 했다.

작은영화관은 24억 원을 투입해 연면적 494㎡, 지상 1층 건물을 신축하고 2개관 109석 규모로 지난달 4일에 개관했으며 1관 49석(2D), 2관 60석(3D), 매표소, 매점, 휴게 공간 등을 갖추고 있다.

군 관계자는 “최근 코로나19 확산세를 볼 때 엄중한 상황이다”며 “영화관이 앞장서 방역수칙을 철저히 준수해 군민들이 안심하고 이용할 수 있는 문화생활 공간이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

