"더 늦게 전에 실천해요" 창원시, 제13회 그린엑스포 … 체험행사 '다채'

12일부터 6월12일까지

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 12일부터 6월 12일까지 '제13회 창원 그린엑스포' 행사를 개최한다고 9일 밝혔다.

행사 주제는 '더 늦기 전에, 실천해요. 기후 행동'이다. 기후 위기에 대한 시민들의 환경 인식 증진과 탄소 중립 도시 조성을 위한 다양한 실천 방법을 모색하기 위해 추진된다.

이번 행사는 환경공모전, 환경체험행사, 부대행사로 구성됐다. 그린엑스포 전용 홈페이지를 통해 시민들과 소통하며 만나게 된다. 공모전 접수 일정은 20일부터 30일까지 11일간이다.

참여 분야는 환경 말하기(초등부, 청소년부), 환경영상(초등부, 청소년부, 일반부), 환경 웹툰 그리기(초등부, 청소년부), 환경 그림 그리기(초등부, 청소년부), 환경 사진(창원시민) 5개 분야다.

그리기 2개 분야는 전문심사단이 평가한다. 환경 말하기, 환경영상, 환경 사진 3개 분야는 1차 전문심사단 평가 후 시민들의 온라인 평가가 추가로 이뤄진다. 최종 심사 결과는 5월 24일 홈페이지에 공지된다.

체험 행사는 지난해에 이어 5개 구 지역아동센터와 연계해 지역별 150명, 총 750명의 어린이가 기후 시민 환경교육 및 체험 KIT 만들기 활동을 하게 된다. 또한 시민을 대상으로 미세먼지 저감에 효과적인 지피식물을 심는 체험 행사가 온라인 사전 예약을 통해 진행된다.

안명선 그린엑스포 추진위원장은 "올해 그린엑스포는 시민들이 기후 위기와 탄소 중립을 더욱 쉽게 이해하고 실천할 수 있도록 프로그램을 준비했다"고 전했다.

허성무 시장은 "지난해에는 도심하천에서 은어, 연어가 돌아오고 최근에는 천연기념물인 수달이 발견되는 등 그동안 자연과 사람, 지속 가능한 도시 조성을 위해 노력한 결과물들이 나타나고 있다"며 "2050 탄소중립 달성은 물론 사람과 자연이 공존하는 지속 가능한 창원특례시를 만들기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr