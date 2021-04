[아시아경제 이선애 기자] 이노메트리는 33억7788만원 규모의 2차전지용 엑스레이(X-ray) 검사장비 공급계약을 체결했다고 9일 공시했다. 계약금은 2021년 연결 재무제표의 16.30%에 해당한다. 계약기간은 이달 6일부터 오는 7월31일까지다. 계약 대상자는 영업 비밀 요청으로 유보기간 경과 후 공시 예정이다.

