‘노원구 세모녀 살해’ 김태현 검찰 송치…"숨 쉬고 있는 것만도 죄책감"(2보)

속보[아시아경제 송승윤 기자] 서울 노원구의 아파트에서 세 모녀를 살해한 혐의를 받는 김태현(24)이 9일 검찰에 넘겨졌다.

서울 노원경찰서는 이날 오전 9시께 살인·절도·주거침입·경범죄처벌법(지속적 괴롭힘)·정보통신망 침해 등 혐의를 받는 김씨를 검찰에 송치했다. 서울 도봉경찰서 유치장에 입감돼있던 김씨는 서울북부지검으로 호송되면서 이날 처음 언론에 모습을 보였다.

김씨는 '유가족에게 할 말 없느냐'는 취재진 질문에 "이렇게 뻔뻔하게 눈뜨고 숨을 쉬고 있는 것도 죄책감이 많이 든다"면서 "저로 인해 피해입은 모든 분들께 사죄 말씀드린다"고 말했다. '범행을 언제부터 계획했냐', '스토킹 혐의를 인정하느냐' 등 이어진 질문에는 "죄송하다"는 말을 반복했다.

김씨는 답변 도중 잠시 무릎을 꿇고 사죄하는 듯한 행동을 취했다. 마스크를 벗어줄 수 있느냐는 취재진 요청에 잠시 동안 마스크를 내리기도 했다.

김씨는 지난달 23일 노원구 중계동의 한 아파트를 찾아 세 모녀를 살해한 혐의를 받는다. 그는 인근 슈퍼에서 흉기를 훔친 뒤 배송 기사를 사칭해 집 안으로 들어갔다.

경찰은 같은 달 25일 피해자의 지인으로부터 "친구와 연락이 안 된다"는 신고를 받고 현장에 출동했으나 도착했을 때 이미 세 모녀는 숨져 있었다. 김씨는 경찰이 오기 전 자해를 시도해 인근 병원으로 이송, 수술을 받고 입원했었다. 이후 대화가 가능한 수준으로 회복됨에 따라 지난 2일 체포돼 총 4차례에 걸쳐 조사를 받았다. 조사에는 프로파일러 4명도 투입됐다.

이 사건을 수사해온 노원경찰서는 이날 오전 김씨에 대한 수사 결과를 발표할 예정이다.

