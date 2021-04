[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 휴메딕스 휴메딕스 200670 | 코스닥 증권정보 현재가 24,600 전일대비 400 등락률 +1.65% 거래량 90,189 전일가 24,200 2021.04.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 휴메딕스, 작년 4분기 영업익 35%↑덱사ㅇㅇㅇ 주사제 대장주 ‘ㅇㅇ약품’ 동급재료! 준비하세요!본격적으로 국산화 시작합니다! 제대로 터졌다!! close =운영자금 및 타법인 증권 취득 자금 조달 위해 450억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 셀루메드 셀루메드 049180 | 코스닥 증권정보 현재가 6,190 전일대비 60 등락률 +0.98% 거래량 551,258 전일가 6,130 2021.04.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 셀루메드, 주가 6280원 (-4.85%)… 게시판 '북적'셀루메드, 외국인 8만 4000주 순매도… 주가 -6.2%인스코비·셀루메드, 3D 프린팅 적용한 맞춤형 ‘인공관절 수술기구’ 임상 확대 close =유인수 대표 사임에 따라 이석환 대표 신규 선임

◆ 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,885 전일대비 10 등락률 -0.26% 거래량 408,511 전일가 3,895 2021.04.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 위니아딤채, '2021 대한민국 브랜드스타' 5개 부문 1위 선정위니아딤채·전자, 지난해 코로나 위기 뚫고 영업익 개선위니아딤채, 2021 브랜드파워(K-BPI) 김치냉장고 부문 22년 연속 1위 close =종속사 대유위니아 태국법인에 대해 127억원 규모 채무보증 결정

◆ 엘이티 엘이티 297890 | 코스닥 증권정보 현재가 18,900 전일대비 150 등락률 +0.80% 거래량 168,457 전일가 18,750 2021.04.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 엘이티, 삼성디스플레이와 54억 규모 제조장비 공급계약 체결IPO시장서도 코스닥 기업들 인기몰이상반기 공모시장 성적표 '양호'…75% 공모가 웃돌아 close =삼성디스플레이와 32억원 규모 제조장비 공급계약 체결

◆ 한양이엔지 한양이엔지 045100 | 코스닥 증권정보 현재가 18,750 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 378,261 전일가 18,750 2021.04.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한양이엔지, 커뮤니티 활발... 주가 5.97%.한양이엔지, 커뮤니티 활발... 주가 2.19%.한양이엔지, 우주항공산업 테마 상승세에 7.06% ↑ close =김범상 공동대표 사임에 따라 김덕림 공동대표 신규 선임

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr