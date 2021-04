[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남경찰서 소속 과장·계장급 간부가 직장 내 갑질 의혹으로 대기발령 등 인사조치됐다.

서울경찰청은 전날 강남서 소속 A 경정을 대기발령하고 B 경감을 타 경찰서로 전출했다고 2일 밝혔다.

A 경정과 B 경감은 각각 지난해, 2019년 말부터 형사 사건을 수사·지휘하는 부서에서 과장과 계장으로 근무했다.

서울경찰청은 A 경정과 B 경감이 부하 직원에게 폭언 등을 하거나 밥값이나 술값 등을 대신 계산하게 하는 등 갑질을 했다는 첩보를 입수해 수개월 동안 사실관계 확인을 진행했다. B 경감은 부하 직원의 귀를 잡고 흔드는 등 괴롭힘을 한 의혹도 받고 있다.

경찰 관계자는 "갑질 의혹으로 접수된 내용에 대해 사실 관계를 조사하고 있다"고 말했다.

