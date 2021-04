"전 재산이니 제발 찾아줘요" 감쪽같이 사라진 '현금 2천만원' 있었던 곳

부산경찰, 70대 할머니 애절한 신고에 지구대·과학수사대 총 출동 찾아줘

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘전 재산’이 감쪽같이 사라졌다. 70대 할머니는 사색이 됐다. 문 딴 흔적도, 집안에 침입한 흔적도 없는데 평생 애지중지 모아둔 돈은 도대체 어디로 간 걸까?

1일 오후 2시 30분께 집안에 보관 중인 현금 2000만원이 없어졌다는 다급한 신고가 부산진경찰서 전포지구대에 접수됐다.

고액 현금절도 신고라 판단해 현장에 전포지구대 경찰관과 부산경찰청 과학수사대도 함께 출동했다.

할머니가 거주하는 곳은 낡은 아파트였으며, 평생 모아둔 자신의 전 재산 2000여만원을 침대 밑에 놓아뒀는데 없어졌다고 안절부절못했다.

출동한 과학수사팀 경찰관들이 현장주변을 감식했지만 외부 침입 흔적이 전혀 없었다. 할머니는 혼자 살고 있었고 찾아온 지인도 없는 것이다.

“티끌 한 개도 놓치지 말자.” 수사팀은 현금을 둔 곳을 잊었을 가능성이 있다고 보고 할머니를 안심시키고 이 잡듯 정밀 수색에 들어갔다.

돌침대까지 분해해도 돈은 보이지 않았다. 1시간 훨씬 지나 황성진 경위가 소리쳤다. 돈이 숨어있던 곳은 베개 안이었다. 모두 안도의 탄성을 질렀다.

‘사건’은 해프닝으로 끝났지만 경찰관들이 아니었으면 할머니에겐 평생 모아둔 전 재산을 날릴 뻔한 지옥 같은 하루였다.

“혹시 또 돈이 ‘사라질’ 수 있으니 은행에 보관하는 게 어때요?” 황 경위가 집을 나서며 할머니에게 권했다.

