김영균 호남대 교수, 한국외식음료협회 광주·호남위원장 위촉

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 외식조리학과 김영균 교수가 한국외식음료협회 광주·호남 지역위원장에 위촉됐다고 1일 밝혔다.

김 교수는 2022년까지 광주와 호남권 ▲커피바리스타 자격증 ▲와인 소믈리에 ▲코리아 푸드 앤 베버리지 컨티발(Contival) 심사위원으로 활동하게 된다.

한국외식음료협회는 외식분야의 음료전문교육 및 산학연계를 목적으로 지난 2013년 설립된 단체다.

현재 외식·항공·관광·호텔 서비스와 칵테일, 와인&워터, 커피 등 총 7개 중앙위원회와 5개 지역위원회(서울·경인, 대구·경상, 대전·충청, 광주·호남, 강원)로 구성돼 있으며 68명의 전문위원들이 협회 운영을 함께하고 있다.

협회는 호스피탈리티 산업 직무 역량 중 공통적으로 필요로 하는 식음료 실무역량을 교육하고 평가하며, 그동안 교육프로그램 개발, 자격검정 운영, 경연대회 개최, 국내외 학술연구 등을 진행해 산학을 연결하는 협회로 발돋움했다.

김 교수는 “코로나 시대에 외식업계가 무척 어려운 상황에 직면해 있어 책임감이 무겁다”면서 “외식조리학과 학생들과 지역 외식업자들이 윈윈하고 발전할 수 있는 다양한 방법들을 모색해 나가겠다”고 취임 소감을 전했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr