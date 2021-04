현대엘리베이터, 상하이 스마트캠퍼스 준공…연 2.5만대 생산

중국법인 생산능력 3.5배 확대

[아시아경제 유제훈 기자] 현대엘리베이터는 중국 상하이 금산공업구에 스마트 캠퍼스 전체 준공을 완료했다고 1일 밝혔다. 이번 스마트 캠퍼스 준공으로 중국법인의 생산능력은 기존(약 7000대) 대비 3.5배로 증가했다.

금산공업구 내 10만5517㎡ 부지에 조성된 상하이 캠퍼스엔 스마트 팩토리, 엘리베이터 테스트 타워(지상 175m), 연구개발센터, 고객케어센터, 사무동, 복지동 등이 포함됐다. 상하이 캠퍼스 내 스마트 팩토리는 연간 엘리베이터 2만3500대, 에스컬레이터 1500대 등 2만5000대를 생산할 수 있다.

앞서 현대엘리베이터 중국법인은 지난해 11월 생산라인의 준공허가를 마치고 생산에 돌입했다. 엘리베이터와 에스컬레이터 생산 라인, 물류센터가 연계된 스마트 팩토리에는 생산 물류 자동화 설비 및 산업 사물인터넷 (IIoT)과 인공지능(AI)기술이 도입됐다.

현대엘리베이터 관계자는 "고객의 주문부터 완제품 출하까지 실시간 관리가 가능한 통합 제조관리 시스템이 적용돼 생산 효율을 최대화하고 유연한 분석이 가능한 최적화된 체계를 갖췄다"면서 "특히 주문 정보 및 고객 맞춤정보 등의 데이터를 수집하고 분석해 생산라인에 적용하고, 프로젝트 진행과정을 실시간으로 확인할 수 있도록 해 고객 가시성을 획기적으로 높였다"고 설명했다.

현대엘리베이터는 고객의 트렌드 변화에 맞춘 IT융합 등 최첨단 기술 접목, 제품 고급화와 함께 스마트 팩토리 고도화와 물류 최적화를 통해 세계 최대 승강기 시장인 중국 내에서 톱 티어 브랜드로 도약하고, 상하이 스마트 캠퍼스를 글로벌 시장 허브로 성장시킨단 계획이다.

송승봉 현대엘리베이터 대표이사는 '생산 라인 최적화와 더불어 강화된 디자인 및 언택트 기술 역량을 바탕으로, 중국 정부가 추진중인 신도시 건설 프로젝트는 물론 글로벌 랜드마크 시장에서도 영향력을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

