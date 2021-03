경기도, 판교테크노밸리 임직원에 최대 3천만원 임대보증금 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 판교테크노밸리 내 입주기업 임직원에 최대 3000만원의 임대보증금을 지원한다.

경기도경제과학진흥원은 판교테크노밸리 내 원거리 출ㆍ퇴근 임직원의 주거 및 근무환경 개선을 통한 업무 효율성 향상을 위해 임대보증금을 무이자 지원해주는 '2021년 판교테크노밸리 임대보증금 지원사업'을 추진한다고 1일 밝혔다.

경기경제과학원은 지난해 판교테크노밸리 내 입주기업 32개사 50명에게 8억8000만원을 임대보증금으로 지원했다.

올해는 지난해보다 2억2000만원이 늘어난 11억2000만원의 임대보증금을 무이자로 지원한다.

보증금 지원 대상은 제1ㆍ2판교테크노밸리에 입주한 중소ㆍ중견기업 만 39세 이하 임직원 중 전세보증금 3억원 이하 주택이나 아파트 또는 오피스텔 임차인으로 무주택자여야 한다.

판교테크노밸리 내 임직원이 경기도로 주거지역을 이전할 경우 1실(室) 당 최대 3000만원의 임대보증금을 무이자로 지원한다.

1개 기업당 최대 10실까지 지원한다. 지원기간은 2년으로 1차례 연장할 수 있어 최대 4년까지 무이자로 지원받을 수 있다.

다만 국가나 지방자치단체의 재정을 지원받아 공급하는 공공임대주택은 중복수혜 발생으로 지원받을 수 없다.

협약 만기 시 지원받았던 임대보증금은 경기경제과학원으로 다시 반환해야 한다. 이행보증보험증권 보험료도 전액 지원하기 때문에 개인이 부담할 비용은 없다.

신청은 공고일인 이달 1일부터 상시 가능하며 판교테크노밸리 홈페이지 지원사업 안내에 게시된 신청서를 비롯한 필요서류를 갖춰 경기경제과학원 클러스터혁신본부 클러스터육성팀으로 우편 제출하면 된다.

도 관계자는 "임대보증금 지원사업은 판교테크노밸리 입주기업 임직원의 근무환경 개선에 크게 도움이 되는 사업"이라며 "앞으로도 지속적으로 추진해 입주기업의 경쟁력을 강화하고 젊은 임직원의 주거비용 부담 완화를 통해 안정적인 근무여건에서 일할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

임대보증금 지원을 희망하는 판교테크노밸리 내 중소ㆍ중견기업 임직원은 판교테크노밸리 홈페이지(www.pangyotechnovalley.org) 공고를 참고하거나 클러스터혁신본부 클러스터육성팀(031-776-4824)으로 문의하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr