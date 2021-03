동서대, 인도 명문 공대 ‘힌두스탄공과대학교’와 협정 체결

교수·학생 교환, 단기 연수, 공동교육과정 프로그램 협력키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대와 인도 힌두스탄공대가 손잡고, 국제 협력 학생·교수 교환, 단기 연수프로그램 확대 등을 내용으로 국제 협력에 나선다.

동서대학교(총장 장제국)는 지난 26일 뉴밀레니엄관에서 인도 힌두스탄공과대학교(Hindustan Institute of Technology and Science)와 협정식을 체결했다고 31일 밝혔다.

온라인으로 진행된 협정식에 장제국 총장, 김정선 총괄부총장, 한경호 국제처장과 힌두스탄공과대학교 스리드하라(S. N. Sridhara)부총장 등 주요 관계자들이 참석했다.

양 대학 간 ▶학생·교수 교환프로그램 ▶공동교육과정 ▶단기 연수프로그램 확대 방안 등 다양한 교육협력 프로그램을 함께 진행해 나가기로 했다.

힌두스탄공과대학교는 자동차와 IT 산업도시인 첸나이에 위치한 사립대학교로 인도 내 국가평가인증위원회 A등급, 교수당 논문편수가 1위에 랭크될 만큼 인도의 대표적인 공과대학 중 하나이다.

또 학기별 한국어 과정 제공, 해외대학과 공동연구, 해외 장·단기 프로그램 파견 등 국제화에 힘쓰고 있는 대학이다.

