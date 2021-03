[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점이 만든 뷰티 편집숍 시코르가 눈 화장을 위한 자체 상품 '스텝업 섀도우 팔레트' 3종을 선보인다.

신세계 시코르가 선보이는 '스텝업 섀도우 팔레트' 3종은 일상에서 부담 없이 사용할 수 있는 기본 색상에 포인트를 주는 화려한 컬러를 더해 메이크업을 처음 시작하는 새내기는 물론 직장인까지 사용할 수 있도록 구성했다. 대표 상품으로는 봄을 대표하는 핑크 컬러로 구성한 '하트레이싱(Heart Racing)', 금빛 색상의 '룸포투(Room For Two)', 바이올렛 색상의 '프라이빗 파티(Private Party)'가 있다.

가격은 각각 3만2000원이며 전국 시코르 매장과 SSG닷컴, 시코르 닷컴 등 온라인을 통해 만나볼 수 있다.

