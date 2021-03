[아시아경제 지연진 기자] KTH KTH 036030 | 코스닥 증권정보 현재가 12,400 전일대비 150 등락률 -1.20% 거래량 2,613,566 전일가 12,550 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 KTH, 커뮤니티 활발... 주가 -0.8%.“어서 빨리 받아가세요” 중요한 정보입니다모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! close 는 이필재 대표이사가 퇴임하면서 정기호 대표이사를 신규 선임했다고 30일 공시했다. 정 대표는 나스미디어 대표를 지냈으며, 임기는 후임 대표이사 선임때까지다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr