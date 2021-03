[아시아경제 지연진 기자] MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 1,005 전일대비 10 등락률 -0.99% 거래량 1,573,059 전일가 1,015 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 [자금조달] 'MP한강' 품은 자안, 유진證 지원으로 200억 인수자금 마련MP한강, 커뮤니티 활발... 주가 -1.72%.전기차 新 수혜주!! 이번주 ‘ㅇㅇㅇ’ 강세! 주가 올라갑니다 close 은 조태욱 법률사무소 담영 변호사를 사외이사로 신규 선임했다고 30일 공시했다. 하만준 사외이사는 일신상의 이유로 자진 사임했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr