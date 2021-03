인천공항공사 '제5회 세계항공컨퍼런스' 성료…2.7만명 시청

[아시아경제 김혜원 기자] 인천국제공항공사는 인천국제공항 개항 20주년을 맞아 29일 '제5회 세계항공컨퍼런스'를 개최했다고 30일 밝혔다.

'포스트 코로나 시대의 항공산업'을 주제로 한 이번 컨퍼런스는 코로나19의 확산 방지 및 사회적 거리두기를 고려해 온·오프라인을 결합해 인천공항 유튜브 채널에서도 생중계됐다. 해외 연사와 국내외 온라인 청중단 150여명은 화상연결로 참석했으며, 누적 2만7000여명의 국내외 시청자들이 유튜브를 통해 실시간으로 참여했다.

이날 국내외 항공업계 오피니언 리더와 전문가들은 국가 간 여행 제한조치 완화 권역인 '트래블 버블', 면역여권, 비대면 및 방역 신기술, 항공여행 수요 전망과 회복 방안, 도심항공모빌리티(UAM) 등 코로나19가 통제된 시기를 대비해 이슈가 되고 있는 사안에 대해 심도 있게 논의했다.

이날 행사는 김경욱 인천국제공항공사 사장의 개회사로 시작됐으며 변창흠 국토교통부 장관, 루이스 펠리페 데 올리베이라 국제공항협의회(ACI) 세계본부 사무총장, 스테파노 바론치 ACI 아태본부 사무총장이 축사를 통해 인천공항 개항 20주년과 세계항공컨퍼런스의 개최를 함께 축하했다.

기조연설자로 나선 국제민간항공기구(ICAO)의 살바토레 시아치타노 의장은 "코로나19는 운송 분야의 사업 모델, 운영 방식에 막대한 영향을 끼칠 것이며 포스트 코로나 시대에는 승객들의 새로운 선호를 고려한 방식이 도입돼야 한다"면서 "국제 민간항공의 위기 극복 역량을 강화하려면 각 부문별, 부문 간 협력과 조율이 필요하며 세계 각국이 운영, 기술, 규제 측면에서 역량을 갖춰야 한다"고 역설했다.

이후 구글이 선정한 최고의 미래학자이자 저명한 연설가인 토마스 프레이 미국 다빈치연구소 소장이 '변혁의 시대를 준비하기 위한 항공 산업 재편'을 주제로 방송인 김지윤 박사와 특별대담을 진행했다. 프레이 소장은 "우리 삶 속으로 들어오는 데 오래 걸렸던 기술이 코로나19로 인해 가속화됐으며, 드론과 공항의 역할과 디지털 트윈 기술부터 무인주행기술까지 오늘날의 항공 산업 전반이 황혼으로 접어들었다"면서 "새로운 고용 창출과 관계 형성, 기술 강화 등이 지속적으로 이뤄져야만 관련 분야가 발전을 이루고 안정화될 것"이라고 전했다.

김 사장은 "이날 논의를 참고로 삼아 인천국제공항은 공항산업의 미래를 주도하기 위한 노력을 지속할 것"이라며 "향후에도 항공산업의 발전을 위해 지식과 정보를 교류하는 장을 마련할 것"이라고 말했다.

