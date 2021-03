합천군, 지역 건축사 간담회 … 건축 행정서비스 향상 제고

건축물 설계 시 반영사항 협조 및 각종 시책 사항에 대한 홍보 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 30일 군청 소회의실에서 김임종 경제건설국장과 지역 내 8개 건축설계사무소 건축사들이 참석한 가운데 건축 관련 행정업무 처리 개선을 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 건축 인·허가 시 발생하는 문제점을 보완하고, 건축법령 등의 개정사항을 신속하고 정확하게 반영해 민원불편사항을 사전에 방지하고 핫들지역 내 도시경관과 어울리는 건축물의 반영 등을 위한 것으로 지역 내 건축사를 대상으로 건축물 설계 시 반영사항 협조 및 각종 시책 사항에 대한 홍보 등을 논의해 군민에 대한 건축행정서비스 향상을 제고하기 위함이다.

간담회의 주요내용으로는 핫들지역 어울림 건축물 건립 유도, 불법 건축행위 사전지도, 도로점용관련 협조, 건축행정 업무 편람 책자 발간 및 2021년 경남 우수주택 선정 계획 등 건축행정 전반에 대한 사항이었으며, 그 외 건축사들로부터 다양한 건의사항을 수렴하고 모여진 의견에 대하여는 면밀한 검토를 거쳐 건축행정 업무추진 등에 반영하기로 했다.

박영준 도시건축과장은 “건축물의 설계를 현장에서 수행하는 건축사들과 상호 소통의 장을 마련함으로써 군민들이 함께 신뢰하고 만족할 수 있는 건축 행정을 구현하여 더욱 나은 서비스 제공을 위해 적극적으로 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr