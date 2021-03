(주)GS, ESG위원회 신설…CVC 통한 벤처투자 본격화

ESG위원장에 현오석 전 경제부총리 선임

CVC 투자 위한 정관 변경…GS퓨처스 힘 받나

㈜GS가 이사회 산하에 ESG(환경·사회·지배구조)위원회를 신설한다. 또 기업형 벤처캐피탈(CVC ) 설립을 위해 사업 목적에 '금융업'을 추가하기로 했다.

㈜GS는 29일 오전 서울 논현로 GS타워에서 제1회 ESG위원회를 개최했다. 지난달 각 계열사별 최고환경책임자(CGO)로 구성된 친환경협의체를 출범시킨데 이은 첫 번째 행보로 GS그룹의 ESG 경영이 본격화될 것으로 기대된다.

㈜GS는 책임 있는 ESG경영을 강화하기 위해 정기 주주총외에서 이사회 산하에 ESG위원회를 신설하고, 사외이사로 재선임된 현오석 전 기획재정부 장관 겸 경제부총리를 위원장으로 선임했다고 29일 밝혔다. 사외이사인 홍순기 ㈜GS의 대표이사 사장과 김진태 전 검찰총장이 ESG위원에 이름을 올렸다.

ESG위원회는 ESG경영에 대한 사회적 관심과 요구에 부응하고, ESG 활동에 대한 관리 감독을 명확히 하기 위하여 ㈜GS 이사회 산하의 위원회로 설치됐다. 앞으로 ESG경영에 대한 전략과 방향을 설정하고, 정책을 심의 및 의결하는 등 GS의 실질적인 ESG활동을 총괄한다.

홍순기 ㈜GS 대표이사 사장은 "ESG경영은 지속가능경영을 위한 필수사항이기에 ESG활동에 대한 이사회의 관리 감독을 보다 명확하게 하기 위해 이사회 산하에 ESG위원회를 설치했다"며 "지난달 출범한 각 계열사의 최고환경책임자(CGO)들로 구성된 친환경협의체와 함께 GS의 책임있는 ESG경영을 더욱 강화할 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 이날 오전 9시에 열린 ㈜GS 제17기 정기 주주총회에서는 '금융업'을 사업목적에 추가하는 정관 변경도 승인됐다. 미래지향적 벤처 창업에 도움을 주기 위해 일반 지주사의 'CVC' 보유를 제한적으로 허용하도록 하는 공정거래법 개정안을 정부가 지난 연말에 통과시킨데 따른 선제적 조치다.

실제로 GS는 지난해 8월 미국 실리콘벨리에 벤처 투자법인 'GS퓨처스'를 설립하여 벤처 투자를 통한 미래 사업 발굴의 교두보를 마련했다. GS퓨처스는 지주사인 ㈜GS를 포함하여 GS에너지, GS칼텍스, GS리테일, GS홈쇼핑, GS글로벌, GS EPS, GS E&R, GS파워, GS건설 등 총 10개회사가 출자한 1억5500만 달러 규모의 펀드를 운용하는 회사로 GS그룹 계열사와 시너지를 낼 수 있는 유망 벤처를 발굴하여 투자하기 위해 설립했다.

또, GS홈쇼핑은 AI기술, 빅데이터, 블록체인, 클라우드 등 급변하는 IT기술에 대응하기 위해 벤처 펀드 및 스타트업 등과 협업하는 등 지난 10여 년 동안 약 3500억 원을 투자해왔으며, ㈜GS에서도 지난 2월부터 바이오기술(BT) 벤처 투자를 활성화하기 위한 'The GS Challenge'(더 지에스 챌린지) 프로그램을 실행하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr