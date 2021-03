[아시아경제 라영철 기자] 경기도 양평에서 목욕탕 관련 코로나19 확진자 수가 지난 26일 이후 11명이 늘었다.

28일 양평군에 따르면 양평읍 A 목욕탕 종사자 B 씨 확진 판정에 이어 26일 목욕탕 이용자 4명, 27일 이용자 가족 4명과 다른 이용자 2명이 잇따라 감염됐다.

방역 당국은 B 씨가 지난 16일 발현 증세가 나타난 점을 미뤄 14일부터 24일까지 A 목욕탕 이용자들과 종사자들을 대상으로 진단 검사를 진행 중이다.

방역 당국은 또 확진자들의 감염 경로와 동선, 접촉자 등 역학조사를 벌이고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr