하나금융지주는 자회사 하나은행이 하나금융투자의 운영자금 조달을 위해 1조3967억2500만원의 금전대여를 결정했다고 25일 공시했다. 이 금액은 자기자본 대비 5.5%에 해당한다.

