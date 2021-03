[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 25일 김용선 차장이 경기도 화성시 팔탄면에 위치한 소·부·장 강소기업 ㈜원에스티를 방문해 지식재산 연구개발(R&D) 전략지원 사업성과를 점검했다고 밝혔다. 김 차장(우측)이 원에스티 관계자로부터 지식재산 연구개발 시제품을 소개받고 있다. 특허청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr