무림P&P는 이도균 현 대표이사를 사내이사로 재선임했다고 25일 공시했다. 또한 김일태 엄지하우스 비상근감사를 사외이사로 신규선임했다.

아울러 무림P&P는 신규사업을 위해 사업 목적에 펄프 몰드 등 친환경 제품의 제조, 판매 및 이와 관련되는 사업, 혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조 및 판매업, 셀룰로오스 소재 제조 및 판매업을 추가했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr