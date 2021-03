신세계百 과일 구독자, 10개월 만에 200%↑…"본점으로 확대"

업계 최초 선보인 '과일 구독', 10개월 만에 고객 200% 늘어

강남점 이어 본점으로 확대…구독 신청 대상 VIP 고객 늘려

수산, 축산, 양곡 등 신선식품 할인 쿠폰 동봉 "오프라인 장점 극대화"

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점은 과일 구독 서비스 지점을 강남점에 이어 본점까지 확대한다고 25일 밝혔다.

신세계백화점은 "지난해 5월 강남점 VIP 고객에 한해 선보인 과일 구독 서비스가 시행 10개월 만에 신청 고객 200% 증가 기록을 세웠다"며 "고객들에게 좋은 반응을 얻고 있다"고 말했다. 구독 연장 비율도 높았다. 이달 기준 과일 정기 구독을 이용한 고객의 80%는 기존 고객인 것으로 집계됐다.

신세계백화점의 과일 정기 구독은 신세계 바이어가 직접 선정한 제철 과일을 매주 배달해주는 서비스다. 월 구독료 22만원으로 26만원 상당의 백화점 제철과일을 매주 문 앞에서 받아볼 수 있다. 과일과 함께 ▲해당 과일을 고르는 요령 ▲보관 방법 ▲맛있게 먹는 방법 ▲바이어가 직접 작성한 과일 설명서를 동봉해 고객 만족도를 높였다

구독 서비스 신청 대상 고객도 확대했다. 그동안 월 30명 선착순으로 진행했으나 이달부터는 VIP 골드 등급 이상 고객이면 누구나 신청이 가능하도록 폭을 넓혔다. 다음 달부터 과일 구독 서비스를 본점까지 확대, 대상 고객을 늘려 구독 경제 시장 수요를 선점한다는 계획이다. 과일 정기구독 서비스는 VIP 라운지나 식품관 청과 매장에서 신청할 수 있다.

구독 서비스 이용 고객 혜택도 강화한다. 제철 과일과 함께 신세계백화점 축산, 수산 바이어가 추천하는 신선식품 할인권을 이달부터 증정, 오프라인 쇼핑의 혜택을 강화했다. 예를 들어 담양 죽향 딸기, 제주 불로초 감귤, 방울토마토 등을 구독 서비스를 통해 받은 고객은 한우 로스 세트 10% 할인 쿠폰과 봄굴비 세트 20% 할인 쿠폰도 함께 배송을 받는다.

신선식품 할인 혜택도 강화하면서 VIP 고객들의 관련 구매도 늘었다. 신세계백화점 강남점 VIP 고객들은 3월 신선식품 장르에서 전년보다 17% 더 구매한 것으로 나타났다.

한편 신세계백화점은 지난해 1월 업계 최초로 빵 구독 서비스를 선보인 바 있다. 한 달에 5만원을 내면 매일 빵 하나씩을 매장에서 직접 가져갈 수 있는 서비스다. 올해 1월부터는 업계 최초로 프리미엄 쌀 구독 서비스로 카테고리를 확대했다. 백화점 측은 "시행 1년이 지난 빵 구독 서비스는 시행 첫 달보다 이용 고객이 60% 늘어났고 프리미엄 쌀 구독 역시 강남점 VIP 한정으로 제공하는 서비스임에도 불구하고 문의가 끊임없이 이어지고 있다"고 말했다.

최원준 신세계백화점 식품담당은 "구독 서비스에 대한 고객 관심이 늘며 프리미엄 과일 정기 구독 서비스를 확대해 선보이게 됐다"며 "변화하는 소비 트렌드를 반영한 차별화 서비스로 수요를 선점하고 고객에게 특별한 경험을 제공하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr