[아시아경제 이동우 기자] 이스타항공이 서울회생법원으로부터 인수·합병(M&A) 추진을 허가받았다고 24일 밝혔다.

이스타항공 관계자는 "M&A 허가 전 채무·채권 사안을 확정해야 하지만, 시급성을 고려해 법원이 우선 허가를 내줬다"고 말했다.

이스타항공은 5월20일까지 매각 우선협상자를 선정한 뒤 회생계획안을 법원에 제출할 예정이다. M&A에 대한 공식 허가가 나오면서 인수 대상자와의 협상도 급물살을 탈 것으로 전망된다.

이스타항공 근로자연대는 이날 성명을 내고 "법원의 현명하고 적절한 조치에 환영의 뜻을 밝힌다“고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr