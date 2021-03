아마존, AWS 차기 CEO로 애덤 셀립스키 내정

[아시아경제 조유진 기자] 아마존의 새 사령탑 앤디 제시는 주력 사업부인 아마존웹서비스(AWS)의 차기 최고경영자(CEO)로 애덤 셀립스키를 내정했다고 23일(현지시간) 밝혔다.

오는 3분기부터 아마존을 이끌게 될 앤디 재시 현 AWS CEO는 이날 직원들에게 보낸 메모에서 셀립스키를 자신의 후임으로 결정했다고 밝혔다.

재시 CEO는 "애덤은 AWS사업에서 강한 리더십과 판단력, 고객 우선주의, 팀 빌딩 역량 등을 갖췄다"며 "11년 간 AWS에서 고위직을 맡아 아마존의 문화와 비즈니스를 잘 알고 있다"고 전했다.

셀립스키는 지난 2005년 AWS 부사장으로 아마존에 합류해 11년간 마케팅과 판매 등을 담당하다가 2016년 빅데이터 분석업체 태블로 CEO로 이직했으며 2019년 태블로가 세일즈포스에 매각된 뒤에도 태블로 CEO로 활동해왔다.

2016년 AWS를 떠났던 셀립스키는 오는 5월17일자로 AWS의 CEO로 복귀한다.

AWS는 아마존 수익의 절반 이상이 발생하는 주력 사업으로, 지난해 4분기 기준 전체 수익의 52%가 AWS에서 나왔다.

글로벌 클라우드 컴퓨팅 서비스 시장에서 아마존의 AWS의 점유율은 33%로 부동의 1위를 점하고 있다.

한편, 지난 15년 간 AWS를 성공적으로 키우면서 아마존 내 2인자로 불린 재시 CEO는 오는 3분기 제프 베이조스의 뒤를 이어 아마존 CEO로 취임할 예정이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr