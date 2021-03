[아시아경제 임춘한 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 775,000 전일대비 30,000 등락률 -3.73% 거래량 727,322 전일가 805,000 2021.03.23 15:30 장마감 관련기사 '美·中 기류 등 관망세' 코스피 하락 마감.. 0.96%↓모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! LG화학, 화장품 시장에서 ESG 비즈니스 모델 만든다 close 은 23일 일본 후생노동성에서 자가면역질환 치료제 휴미라 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) '아달리무맙 BS MA'(성분명 아달리무맙) 판매 허가를 받았다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr