SSG닷컴, 인기 캠핑용품 쓱라이브에서 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴이 오는 26일 라이브커머스 쓱라이브에서 북미 아웃도어 브랜드 스탠리 인기 캠핑용품 14종을 선보인다고 23일 밝혔다.

1913년 탄생한 스탠리는 100년 이상 역사를 지닌 아웃도어 브랜드로 대표 상품인 보온병을 비롯해 워터저그, 아이스박스 등 우수한 보냉력을 갖춘 캠핑용품을 잇따라 출시해 캠핑 마니아들 사이에서 입소문을 얻고 있다.

이번 라이브방송은 본방송에서만 만나볼 수 있는 단독 상품 할인과 사은품 혜택으로 구성했다. 대표적으로 SSG닷컴과 이마트에서만 구매 가능한 폴라블루 색상의 워터저그, 아이스박스, 런치박스를 구매할 경우 1만원 즉시 할인 적용된다. 10만원 이상 구매 고객 중 추첨을 통해 접이식 카트를 증정하며 퀴즈 이벤트에서 정답을 맞춘 고객에게는 스탠리 아이스박스 28L를 제공한다. 추가로 5분 이상 라이브방송 시청 시 5% 할인 쿠폰을 지급하며 해당 쿠폰은 다른 추가 할인 혜택과 중복 적용이 불가하다.

본방송 시청이 어려운 고객을 위해 오는 31일까지 SSG닷컴과 이마트에서 스탠리 워터저그, 아이스박스, 런치박스 10만원 이상 구매 시 1만원 할인 혜택도 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 “타인과의 접촉을 최소화하는 동시에 목적지를 자유롭게 선택할 수 있다는 점에서 캠핑용품 수요가 급증하는 추세”라며 “캠핑 트렌드를 반영한 다양한 상품과 서비스를 고객에게 계속 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr