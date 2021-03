절도 취약 무인점포 맞춤형 방범 활동 펼쳐

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안경찰서(서장 윤후의)는 지난 15일부터 16일 이틀간, 무인점포를 대상으로 도보 순찰을 하는 등 맞춤형 방범 활동을 추진했다고 22일 밝혔다.

최근 코로나19 여파로 인건비 부담을 줄이기 위해 무인점포가 급격히 증가하고 있다. 그러나, 무인점포는 상주하는 관리 인력이 없어 범죄에 취약하고 심야에는 더더욱 범죄의 대상이 될 가능성이 크다.

이에 무안 경찰은 범죄 예방진단팀(CPO)을 중심으로 관내에 있는 무인점포를 진단하고 도보와 순찰차를 활용한 탄력순찰을 지속해서 펼쳐 나가기로 했다.

윤후의 무안경찰서장은 “코로나19 시기 늘어나는 무인점포 범죄 예방을 위해 실질적인 현장 활동을 통해 범죄예방에 노력을 기울이겠다”고 말했다.

