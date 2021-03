책임론으로 번진 김기선 지스트 총장 사의 ‘논란’

18일 홍보팀 긴급 보도자료 통해 총장 공식 사의표명 발표



[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 자신을 대변하는 홍보팀의 공식 발표를 부인하고 ‘사의 표명’을 번복한 김기선 광주과학기술원(이하 지스트) 총장에 대한 책임론이 거세지고 있다.

지스트 수장의 각종 의혹으로 사실상 학교 행정이 마비된 가운데 논란의 중심에 선 총장이 조직 정상화보다는 본인의 거취 관련 사실 관계를 두고 진실공방을 벌이고 있다는 지적이다.

22일 지스트 노조 등에 따르면 지난 18일 지스트 홍보팀이 긴급 보도자료 통해 총장의 공식 사의 표명을 발표했다.

그러나 김 총장은 다음날인 지난 19일 실무진들과의 만남에서 “사의 표명을 직접 언급한 적 없다”는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다.

그러면서 김 총장은 이 자리에서 이미 배포된 보도자료의 반박자료를 만들 것을 지시한 것으로 전해졌다.

노조가 당초 의혹을 제기한 연구수당·성과급 수령 등 이번 사태의 본질적 문제에 대한 언급 없이 돌연 자신의 사의 표명 보도가 사실이 아니라는 의사를 내비친 것이다.

그의 발언은 해당 보도자료를 낸 홍보팀 기획처와의 내부 갈등으로 비치기도 했다.

실제로 보도자료 작성 경위를 두고 김 총장과 기획처장 사이의 진실 공방이 오갔다.

지스트 기획처장은 “김 총장의 사의 표명 의사는 처장 5~6명, 2명의 부총장, 교수평의회의장 등 10명 이상이 같이 있는 자리에서 확인된 것이다”고 반박한 것으로 알려졌다.

그러나 김 총장은 오는 30일 열리는 정기이사회의 최종 결정에 따라 거취를 결정한다는 입장이다.

이사회에는 이사장과 교수, 외부인사 등 11명이 참석할 예정이다.

이번 사태를 두고 지스트 내부에서는 총장의 향후 거취와 별개로 실추된 지스트의 위상과 조직 내 분열 등 문제에 대해 우려를 표하고 있다.

김 총장은 노조가 지난달 직원들을 대상으로 실시한 총장 중간평가에서 사실상 낙제점인 100점 만점에 평균 평점 35.20점을 받은 것으로 나타났다.

지스트 관계자는 “총장에 대한 중간평가와 각종 수당 의혹이 조직 구성원 간의 대립이나 갈등으로 확대되는 양상이라 우려스럽다”면서 “이번 사태가 조속히 해결되고 조직 정상화를 위해선 총장의 결단이 필요하다”고 전했다.

앞서 노조는 김 총장이 학내 2곳의 센터장을 겸직하면서 거액의 연구수당과 성과급을 수령했다는 의혹을 제기했다.

또 김 총장이 퇴직 이후를 고려해 퇴직교원 잔고계정 운영기준과 명예교수규칙을 개정하고 있다고 주장했다.

