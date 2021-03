▲ 김정순씨 별세, 손재일(한화디펜스 대표이사)·경희·경옥·경란·경미씨 모친상, 이진협(계림건설 대표이사)·장영찬·김강호(오택 연구소장)·정영한(보승메카트로닉스 관리팀장) 씨 장모상 = 3월 21일 오전, 아주대병원 장례식장 25호실, 발인 3월 23일 08시, (031)219-4591

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.