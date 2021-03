파우치 "영국발 변이, 美 확진 20~30% 차지"

[아시아경제 조현의 기자] 미국에서 코로나19의 겨울철 대유행이 한풀 수그러들었지만 변이 바이러스가 확산하고 있다고 앤서니 파우치 미 국립알레르기·전염병연구소 소장이 19일(현지시간) 밝혔다.

파우치 소장은 이날 백악관 브리핑에서 "영국발(發) 변이 바이러스는 미국 50개 관할구역에서 발견됐고 현재 전체 감염자의 약 20∼30%를 차지하는 것 같다"고 말했다. 이어 "그리고 그 숫자는 점점 늘고 있다"고 덧붙였다.

미 질병통제예방센터(CDC)는 전날 통계에서 지금까지 미국에서 보고된 변이 바이러스 감염자를 총 5567명으로 집계하고 있다. 그러나 파우치 소장의 발언은 실제 감염자는 이런 공식 집계보다 훨씬 많은 것으로 추정된다는 뜻으로 풀이된다.

최근 미국의 하루 신규 코로나19 확진자가 5만∼6만명대인 것에 비춰보면 그중 1만∼1만8000명이 변이 바이러스 감염자라는 얘기다.

파우치 소장은 또 이 변이에 감염되면 증세도 더 심각한 것으로 보인다고 우려했다. 그는 "걱정되는 것은 영국에서 발견된 이 특정 변이는 전염성이 약 50% 증가하고 이 변이에 감염되면 질환의 혹독함도 증가하는 것 같다"고 말했다.

다만 코로나19 백신이 B.1.1.7에 대한 좋은 면역 효과를 주고 단일클론 항체 같은 치료법도 효과가 있는 것 같다고 밝혔다. 파우치 소장은 "B.1.1.7에 대항하는 방법은 2가지를 하는 것"이라며 최대한 많은 사람에게 가능한 한 빨리, 신속하게 백신을 접종하는 것과 마스크 착용 등 방역수칙을 준수하는 것을 지목했다.

한편 미국에서는 1월 초 이후 가파르게 줄어들던 신규 코로나19 감염자 수가 5만∼6만명 선에서 정체된 가운데 일부 주에서 신규 확진자가 다시 상승곡선을 그리며 우려를 자아내고 있다.

