새울본부, 경영진·노조 모두 한마음 ‘지역사랑 러브펀드 가입’ 캠페인

러브펀드 가입 확대⇒ 회사 지원 매칭그랜트 후원금 증가⇒ 지역상생가치 실현

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “이웃을 사랑하는 마음만큼 펀드에 묻자.” 새울본부가 지역사랑을 실천하는 ‘러브펀드’ 캠페인에 나섰다.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 이상민)는 3월 19일 직원들의 나눔문화 확산을 위한 ‘지역사랑 러브펀드 인식공유 및 가입 확대’ 캠페인을 펼쳤다.

캠페인에 참여한 이상민 본부장과 문지훈 노조위원장은 직원들에게 새울봉사대 운영기금 안내문과 스낵박스를 직접 전달하며 러브펀드 후원을 독려했다.

러브펀드 캠페인은 직원들에게 지역 사회공헌활동의 재원인 러브펀드의 중요성을 알리고, 가입 확대를 통해 활발한 사회공헌활동을 수행하기 위한 목적으로 진행되고 있다.

러브펀드 가입 확대는 회사에서 지원하는 매칭그랜트 후원금도 증가시켜 지역상생가치 실현에 큰 보탬이 된다.

문지훈 노조위원장은 “직원의 자발적인 참여로 마련된 러브펀드 후원금은 이웃에게 큰 힘이 된다”고 러브펀드 가입에 응한 직원들에게 고마움을 표했다.

이상민 본부장은 “직원들의 따뜻한 참여로 지역상생에 기여하는 새울본부가 되면 좋겠다”며, “사회적 책임을 다하는 공기업의 역할을 다하기 위해 힘을 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr