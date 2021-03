필룩스, 유상증자 실권주 청약경쟁률 159.65대 1 기록

[아시아경제 장효원 기자] 필룩스 필룩스 033180 | 코스피 증권정보 현재가 4,085 전일대비 25 등락률 +0.62% 거래량 2,598,268 전일가 4,060 2021.03.19 14:06 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 임상결과 발표!! 주목해야 할 “ㅇㅇㅇ백신” 핵심 수혜 株! 글로벌 제약사와 “면역세포” 대규모 계약체결!! ‘주가급등’ 자부합니다《유망종목》 냉탕과 온탕 오고가는 증시, 타계책 있나? close 가 지난 17~18일에 실권주를 대상으로 한 일반공모 청약에서 159.65대 1의 경쟁률로 1167억8000만원 규모 유상증자를 마무리했다고 19일 밝혔다.

필룩스의 이번 일반 청약공모는 지난 12~15일에 진행된 구주주 청약 후 발생한 실권주 346만9093주를 대상으로 진행된 것이다. 이에 앞서 진행된 구주주 청약에서도 90.35%의 청약률을 기록한 바 있다.

이번 유상증자에 참여한 주주들은 필룩스의 성장 가능성을 보고 적극적으로 청약에 뛰어든 것

으로 분석된다. 유상증자로 자금을 확보한 필룩스는 자금 운용에 있어서 한층 여유가 있을 것으로 보인다. 신주권 상장 예정일은 오는 4월1일이다.

한우근 필룩스 대표는 “어려운 시기임에도 필룩스의 성장가능성을 믿고 유상증자에 힘을 보태준 모든 주주들과 투자자들에게 감사드린다. 보내주신 성원에 힘을 얻어서 코로나19 위기를 슬기롭게 잘 극복하겠으며, 성장을 위한 발판을 마련하여 주주분들에게 더 나은 기업가치로 보답하겠다”고 전했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr