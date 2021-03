정창선 광주상의 회장 연임

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주상공회의소 제24대 회장에 정창선 현 회장이 선출됐다.

광주상의는 18일 오후 대회의실에서 의원 및 특별의원 71명이 참석한 가운데 1차 임시의원총회를 개최, 정창선 중흥건설그룹 회장이 만장일치로 연임에 성공했다고 밝혔다.

정 회장은 취임사를 통해 “지난 3년간 회장을 맡으면서 광주상의의 오랜 숙원이었던 노후화된 건물 문제를 해결하고, 광주형일자리 완성차 공장 설립을 위해 대통령께 직접 건의하는 등 다방면으로 노력했던 점이 특히 보람으로 남는다”고 소회를 전했다.

이어 “앞으로 3년 임기 동안 우리 광주·전남이 더이상 낙후된 도시가 아닌 새로운 시대를 선도하는 지역이 될 수 있도록 지역의 큰 현안 과제해결을 위해 힘을 보탤 생각이다”고 덧붙였다.

정 회장은 특히 “포스트 코로나 시대를 선제적으로 대응해 지역경제 회복 및 발전에 이바지하고, 지역경제가 미래형 산업구조로 탈바꿈 하는데 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.

그러면서 “회원간 소통과 화합을 위한 기회를 더욱 확대하는 것은 물론 광주상의 재정 확충에도 더욱 힘쓰겠다”고 했다.

이날 출범한 제24대 의원 및 특별의원은 지난 23대에 비해 특별의원 2명과 여성의원 6명이 늘었고, 이는 광주상의가 지역경제를 대표하는 단체로서 지역 내 다양한 경제 현안 논의와 해결을 위한 토대를 마련했다는 평가다.

광주상의 관계자는 “의원 및 특별의원이 약 40% 교체돼 기존 의원과 새롭게 참여한 의원 간의 소통과 협업으로 지역에 새로운 경제 변화의 흐름을 이끌어 줄 것으로 기대된다”고 말했다.

