새울원자력본부, 울산 서생면 상가에 ‘친환경 식탁보’ 32만장 선물

코로나19로 어려움 겪는 지역상권 돕기

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 이상민)는 18일 서생면 청년회(회장 한상준)와 함께 울산 울주군 서생지역 상가들의 소득증대 노력을 돕기 위해 친환경 식탁보를 선물했다. 무려 2500만원어치이다.

새울본부의 사업자지원 사업비로 식탁보를 마련했으며, 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 주변지역 상가들을 지원하는 뜻에서 배포가 진행됐다.

새울본부는 작년부터 서생면 지역상가 200여곳을 대상으로 친환경 식탁보를 지원하고 있다. 이날 배부한 식탁보 17만장을 합쳐 현재까지 약 32만장을 지원했다.

이상민 본부장은 “코로나19로 인해 어려운 지역사회를 위해 상생의 동반자로 지속적인 역할을 다할 것”이라며 “어려운 시기를 맞아 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 따뜻한 마음을 전했다.

새울원자력본부는 이웃 지역의 경제활성화에 실질적인 도움이 될 수 있도록 다양한 지원 활동을 벌일 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr