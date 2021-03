[아시아경제 이민우 기자] 대창스틸 대창스틸 140520 | 코스닥 증권정보 현재가 2,920 전일대비 145 등락률 +5.23% 거래량 5,131,635 전일가 2,775 2021.03.18 15:16 장중(20분지연) 관련기사 대창스틸, 전기차 테마 상승세에 5.02% ↑대창스틸, 검색 상위 랭킹... 주가 4.3%美 본격적으로 나선다! 한국에 中 5G장비 사용금지! 반사이익 노리자! close 은 재무구조 개선을 위해 경기도 평택시 포승읍 원정리 소재 토지 및 건물을 세일건설과 에스제이디인베스트먼트에 양도하기로 결정했다고 18일 공시했다. 양도금액은 693억원으로 2019년 연결 기준 자산 총액의 29.85% 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr