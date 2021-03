[아시아경제 송승윤 기자] 최근 2년간 행동강령 위반으로 적발된 한국토지주택공사(LH) 직원 가운데 내부정보를 이용한 부동산 투기는 한 건도 없었던 것으로 16일 확인됐다.

국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 이종배 의원이 LH로부터 제출받은 '임직원 행동강령 위반현황'에 따르면 2019~2020년 사이 적발된 사례는 총 23건으로, 이 중 74%인 17건은 '직무관련자로부터 금품수수'였다.

이 가운데 파면·해임 등 중징계가 내려진 경우는 절반 수준인 9명에 그쳤다. 이 밖에 사무보조원 계약 관련 부정지시, 출장비 부당수령 등도 있었다. 직급별로는 3급(9명)이 가장 많았고, 4급(8명), 2급(3명) 순이었다.

반면 위반 사례 중 내부정보를 악용한 부동산 투자 관련 사례는 단 한 건도 없었다.

