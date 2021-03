광주시 주민자치협의회 출범

이용섭 시장 “풀뿌리 민주주의·광주발전 성장동력 될 것”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 주민자치회 출범식이 16일 광산구 수완동행정복지센터에서 이용섭 시장, 이철승 광주시 주민자치회 대표회장, 임원, 회원 등 50여 명이 참석한 가운데 열렸다.

이날 행사는 이철승 대표회장 등 초청인사 축사, 선포문 발표, 떡 케이크 커팅식 등 순으로 진행됐다.

광주시 주민자치회는 96개동 주민자치위원회와 자치구주민자치회 및 관련단체간 지방자치 및 주민자치, 마을만들기에 대한 정보교류, 친목의 장 등을 목적으로 마련됐다.

특히 주민자치를 실질화하기 위한 학술과 정책을 연구·보급하고, 일상생활 속에서 주민자치가 이뤄질 수 있도록 교육을 실시한다.

이를 통해 광주시의 지방자치와 주민자치, 마을만들기의 실질적이고 지속적인 발전을 도모한다.

이용섭 시장은 행사에 앞서 이철승 대표회장을 비롯한 임원진과 간담회를 갖고 주민자치 활동 애로사항 등을 청취했다.

이 시장은 “주민의, 주민에 의한, 주민을 위한 마을공동체가 뒷받침되면서 광주의 도시경쟁력도 한층 강화되고 있고, 주민이 진정한 주인으로서 마을문제 해결에 앞장서며 풀뿌리 민주주의를 발전시켜 나가고 있다”며 “이러한 노력과 열정이 살기 좋고 생동감 넘치는 자치구의 혁신성장으로 이어지고, 나아가 광주발전의 소중한 성장동력이 될 것이다”고 말했다.

