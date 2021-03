[아시아경제 송승윤 기자] 골프채 손잡이로 10대 자녀를 때린 엄마가 경찰 수사를 받고 있다.

16일 경찰 등에 따르면 서울 양천경찰서는 전날 자택에서 골프채 그립 부분으로 10대 자녀를 폭행한 40대 A씨를 아동학대 혐의로 수사하고 있다. A씨는 자녀가 컴퓨터 게임만 한다는 이유로 폭행한 것으로 알려졌다.

경찰은 조만간 A씨를 소환해 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.

