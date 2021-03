박진 "LH 사태, 국민의 기회는 박탈하고, 과정은 비밀스럽고, 결과는 불공정"

[아시아경제 김초영 기자] 박진 국민의힘 의원이 15일 한국토지주택공사(LH) 직원들의 땅 투기 의혹에 대한 비판이 일고 있는 것을 두고 "국민의 내 집 마련 꿈을 무너뜨린 문재인 정부는 반성하고 석고대죄하라"고 규탄했다.

박 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "국민의 기회는 박탈하고, 과정은 비밀스럽고, 결과는 불공정한 이러한 사태를 자초한 정부를 어느 국민이 믿고 의지할 수 있겠는가"라며 이같이 주장했다.

박 의원은 "이번 LH 사태는 문재인 정권의 실정과 부패의 결정판"이라며 "문 정부는 적폐 청산과 투명하고 공정한 부동산 거래 질서를 확립한다는 명분으로 25번의 누더기 부동산 대책을 내놓았지만 서울의 아파트값 연간 상승률은 이명박·박근혜 정부 때보다 12배나 빠르게 상승하고 있다"고 지적했다.

이어 "천정부지로 오르는 부동산 가격 폭등에 망연자실한 국민을 뒤로하고 국민을 위해 봉사해야 할 LH를 비롯한 공직자들이 도리어 국민의 재산을 강탈하고 농락했다"며 "이번 사태로 인해 이 정권 하의 기득권층의 재테크 방법이 마침내 수면 위로 드러난 것"이라고 비난했다.

그러면서 "이명박 전 대통령의 사저 부지에 대해 '탐욕', '욕심'이라고 맹비난했던 문 대통령은 정작 본인 소유 부지에 대한 의혹을 제기하자 '좀스럽고 민망하다'는 원색적인 비난으로 국민을 모욕했다"며 "내로남불의 전형적인 행태"라고 꼬집었다.

박 의원은 "궁지에 몰린 문재인 정부와 여당은 눈덩이처럼 불어나는 사태에 대한 반성과 책임을 질 생각은 하지 않고, 전 정권에 책임을 전가하려는 얄팍한 궁리만 하고 있다"며 "이것이 문 대통령이 취임사에서 밝힌 공정하고 정의로운 사회인가"라고 반문했다.

박 의원은 끝으로 "문 대통령은 이번 사태를 반성하고 진상을 철저히 규명하며 국민에게 석고대죄하고 책임자를 엄벌해야 할 것"이라고 강조했다.

