롯데백화점, 프리미엄 식품 브랜드 ‘셀럽스픽’ 론칭

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 15일 본점에서 새로운 프리미엄 식품 브랜드 ‘셀럽스픽(Celeb’s Pick)’을 론칭한다고 14일 밝혔다.

셀럽스픽은 말 그대로 식품 명인과 요리연구가 등 국내 푸드 셀럽이라고 불리는 이들이 선택한 상품과 그 상품을 원재료로 한 밀키트를 한데 모아 선보이는 편집 브랜드이다. 수많은 국산 식재료들 중에서 셀럽들이 직접 만들거나 선택한 식재료만을 엄선해 백화점을 찾는 고객들에게 최고의 상품을 제안하기 위해 기획됐다.

이번 론칭에서 선보일 상품은 전통장 30종과 이를 주재료로 한 밀키트 3종으로 지난해 6월부터 명인들을 협업을 시작해 10여개월간 공을 들여 탄생시켰다. 대표 상품으로는 신선한 육류와 해물 등을 메주와 함께 넣어 1년을 땅 속에서 발효숙성시킨 장으로 전통장의 참 맛을 맛볼 수 있는 ‘권기옥 궁중어육된장(230g), 전통적 고추장 제조 방식에 마늘을 넣어 감칠맛을 더한 ‘지민정 마늘 효소 고추장(250g), 옛날 방식 그대로 무쇠솥과 참나무 장작을 이용하여 콩을 삶고 자연 건조를 하여 청국장 특유의 냄새가 덜한 ‘최종대 청국장(350g)등이 있다.

또한 롯데백화점은 전통장을 활용한 밀키트도 3월 말 경 선보인다. 밀키트는 총 3종으로 권기옥 명인의 된장으로 만든 ‘차돌박이 된장찌개’와 최종대 명인의 청국장을 활용한 ‘청국장 찌개’는 할머니의 손맛을 재현해 구수한 맛이 특징이며, 젊은 세대들이 즐겨찾는 메뉴인 떡볶이는 지민정 명인의 고추장을 활용해 ‘핫 떡볶이’로 선보인다.

롯데백화점 관계자는 “급성장하는 집밥 트렌드와 함께 프리미엄 식재료와 밀키트에 대한 고객의 니즈는 지속적으로 증가할 것”이라며 “셀럽스픽 론칭을 시작으로 백화점만의 상품 경쟁력 강화를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

